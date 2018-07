STF nega quarto pedido de liberdade para casal Nardoni O Supremo Tribunal Federal (STF) negou hoje novo pedido de habeas-corpus para Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá, acusados pela morte da menina Isabella, de 5 anos, em março, na capital paulista. Esse é o quarto pedido de liberdade do casal negado pela Corte. Em sua decisão, o ministro Joaquim Barbosa sustenta não haver ilegalidade na prisão que leve o STF a rever uma decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que já havia negado a liberdade aos réus. Alexandre, pai de Isabella, e Anna Carolina, madrasta, respondem a processo por homicídio doloso triplamente qualificado e estão detidos preventivamente há quatro meses em penitenciárias de Tremembé, no interior do Estado. O casal alega inocência. Isabella foi asfixiada e jogada do 6º andar do Edifício London, onde morava o casal, na zona norte de São Paulo, na noite de 29 de março.