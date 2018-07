STF nega recurso e mantém veto à alta do IPTU em SP O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Joaquim Barbosa, negou nesta sexta-feira, 20, pedido da Prefeitura de São Paulo de suspensão da decisão que evitou o aumento do IPTU na capital paulista. Barbosa negou seguimento ao recurso, alegando que o mérito da ação ainda será julgado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP).