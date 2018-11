STF pede dados para julgar habeas a casal Nardoni

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, solicitou informações sobre o caso Isabella ao Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) para analisar o pedido de habeas-corpus do casal Nardoni. Depois dos esclarecimentos, Mendes analisará a liminar que pode colocar em liberdade Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá, pai e madrasta de Isabella de Oliveira Nardoni, de 5 anos. Eles estão presos há 70 dias em presídios de Tremembé, no interior de São Paulo, e são acusados do assassinato da criança. O pedido de habeas-corpus chegou ao Supremo na segunda-feira. A defesa alega ausência de requisitos legais para a prisão preventiva, apontando violação do princípio constitucional de presunção de inocência. Isabella foi morta na noite de 29 de março, depois de ser esganada e jogada do 6º andar do prédio em que morava Alexandre e Anna Carolina, na zona norte de São Paulo.O juiz responsável pelo caso no TJ paulista é Maurício Fossen, da 2ª Vara do Tribunal do Júri. Ele já ouviu as testemunhas de acusação e de defesa do caso. No dia 30, depõem mais três testemunhas convocadas por Fossen.