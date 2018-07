STF proíbe a prática do nepotismo nos três poderes O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu hoje proibir a prática do nepotismo nos três poderes - Executivo, Legislativo e Judiciário. A decisão do STF de proibir o nepotismo atinge as três esferas de poder, o que inclui União, Estados e municípios. Os ministros resolveram também editar uma súmula vinculante proibindo o nepotismo. A redação da súmula deve ser aprovada amanhã pelo plenário. A decisão foi tomada pelo Supremo durante o julgamento de um recurso movido pelo irmão do vice-prefeito de Água Nova, no Rio Grande do Norte. Ele foi contratado para ser o motorista do vice-prefeito. Na primeira parte da sessão, os ministros do Supremo decidiram, por unanimidade, que é constitucional uma resolução do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que proibiu o nepotismo no Judiciário.