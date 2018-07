STF rejeita dividir pensão entre mulher e amante na BA O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu hoje, em sessão da 1ª Turma, que a pensão por morte do fiscal baiano Valdemar do Amor Divino Santos deve ser paga apenas à mulher, Railda Conceição Santos. A amante, com quem manteve um caso por 37 anos, Joana da Paixão Luz, não tem direito a nada. No Tribunal de Justiça (TJ) da Bahia, Joana foi vitoriosa, e teria direito a parte da pensão. Mas o governo da Bahia recorreu ao STF, em recurso julgado hoje. O relator da ação, ministro Marco Aurélio Mello, afirmou no voto que a Constituição diz que a família é reconhecida como a união estável entre homem e mulher, devendo a lei facilitar a conversão em casamento. O caso entre o fiscal baiano e a amante não adquiriu estabilidade, na visão de Mello. O ministro Carlos Ayres Britto foi o único a votar pelo rateio da quantia. "O encontro dos dois estava escrito nas estrelas, eles tinham de encontrar-se. É o encontro entre o Amor e a Paixão", justificou.