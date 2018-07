STF retoma julgamento sobre centrais sindicais O Supremo Tribunal Federal deve voltar a julgar na quarta-feira, a partir das 14h, a Ação Direta de Inconstitucionalidade 4067, que trata da destinação da contribuição sindical às centrais sindicais. O julgamento foi interrompido em junho do ano passado após um pedido de vista formulado pelo ministro Eros Grau. O calendário de julgamentos com detalhes dos processos em pauta pode ser consultado no site do STF na opção processos/pautas no plenário.