STF suspende acordo entre professores e governo do Rio O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, considerou abusivo o reinício da greve dos professores da rede pública do Estado e do município e suspendeu o acordo firmado entre a prefeitura e professores para garantir o fim da greve dos docentes no ano passado. Ele tomou a decisão após a ausência de representantes do Sindicato Estadual dos Profissionais de Ensino (Sepe) em audiência marcada para a manhã desta terça-feira, 13. Fux convocou o encontro após a retomada da greve, sob alegação, por parte dos professores, de que o acordo não vinha sendo cumprido por Estado e município.