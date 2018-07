STJ abre caminho para validar união de homossexuais O Superior Tribunal de Justiça (STJ) abriu caminho para o reconhecimento de união de pessoas do mesmo sexo ao determinar à Justiça do Rio de Janeiro que decida se um casal homossexual vive ou não uma união estável, formando uma família. O juiz da Vara da Família de São Gonçalo e, posteriormente, o Tribunal de Justiça (TJ) do Rio tinham se recusado a analisar a ação proposta por um agrônomo brasileiro e um professor canadense que se relacionam há 20 anos e são casados oficialmente no Canadá. Para arquivar o processo, a Justiça tinha argumentado que o pedido era impossível porque no Brasil somente é reconhecida a união estável de casais formados por homem e mulher, e não por pessoas do mesmo sexo. A ala majoritária do STJ não chegou a concluir expressamente que o casal vive uma união estável. Mas, ao mandar a Justiça do Rio analisar o processo, os ministros sinalizaram que no futuro pode ser reconhecida a validade de uniões estáveis entre pessoas do mesmo sexo. A decisão foi tomada na 4ª Turma do STJ por três votos a dois. Segundo informações do STJ, foi a primeira vez que o tribunal analisou uma ação movida por um casal homossexual sob o ângulo do direito de família. O ministro Luís Felipe Salomão disse que não existiam impedimentos jurídicos para que o juiz da Vara de Família decidisse o caso. De acordo com ele, o juiz só poderia se recusar a julgar a ação se houvesse proibição legal expressa ao prosseguimento de ações em que é pedido o reconhecimento da união estável entre pessoas do mesmo sexo. O advogado do casal, Eduardo Coluccini Cordeiro, afirmou que a decisão do STJ é importante porque determina ao juiz da Vara de Família de São Gonçalo que julgue a ação movida pelo casal homossexual. "Os votos dos três ministros (favoráveis ao julgamento da ação) abrem caminho para que a discussão seja aprofundada", disse o advogado. Ele observou que os juízes de primeira instância não poderão mais se esquivar de decidir casos semelhantes aos de seus clientes sob a alegação de que a legislação brasileira não prevê a união estável de homossexuais. Cordeiro contou que seus clientes se casaram oficialmente no Canadá, onde é permitido o casamento entre homossexuais. Se conseguirem o reconhecimento da união estável no Brasil, eles poderão requerer uma série de benefícios, como um visto permanente para o canadense, além de direitos de herança, previdenciários e eventualmente de adoção de crianças.