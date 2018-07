STJ adia julgamento de habeas corpus a Suzane von Richthofen

A morte de um parente da desembargadora Jane Silva adiou o julgamento de pedidos de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça (STJ) previstos para esta terça-feira, 16. Entre os casos que seriam julgados pela Sexta Turma do STJ estavam o de Suzane von Richthofen, condenada pelo assassinato de seus pais, Marísia e Manfred von Richthofen, em outubro de 2002. Veja também: Negado recurso de Suzane von Richthofen sobre herança A desembargadora teria que dar vista no pedido de liberdade em favor de Suzane. Marísia e Manfred von Richthofen foram mortos a golpes de barra de ferro, na casa em que a família vivia, em São Paulo. Suzane foi condenada a 39 anos de prisão. Além deste processo, o STJ também adiou recursos especiais do Ministério Público Federal (MPF) que discutem a violência doméstica a partir da Lei Maria da Penha. Segundo o site do STJ, ainda não há previsão para remarcação dos julgamentos adiados.