STJ antecipa fim da patente de droga usada em remédio contra a leucemia

O Superior Tribunal de Justiça decidiu que a patente de uma droga usada na fabricação do medicamento Glivec, contra a leucemia, terminará em abril de 2012 e não em março de 2013, como queria o fabricante do remédio, a Novartis. A decisão favorece o lançamento de genéricos do medicamento de uso hospitalar, cuja caixa para um mês pode custar R$ 12 mil. O tribunal acolheu a posição do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi), que questionava o prazo de vigência da patente, fixado anteriormente pelo Tribunal Regional Federal da 2.ª Região.

O ministro Paulo de Tarso Sanseverino, relator do recurso, disse que a diferença entre os prazos tem relevância "pelos interesses econômicos e a importância do medicamento no tratamento da leucemia". A Novartis lamentou a decisão e disse que avaliará as medidas judiciais cabíveis.