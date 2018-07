STJ autoriza São Paulo a retomar compra de 40 trens O Superior Tribunal de Justiça (STJ) autorizou o governo de São Paulo a dar continuidade ao processo de aquisição de 40 trens para a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). O contrato firmado com a empresa Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), vencedora da licitação, havia sido suspenso pelo Tribunal de Justiça paulista, que acolheu recurso da Siemens. A decisão, tomada pelo presidente da Corte, ministro Cesar Asfor Rocha, foi divulgada hoje. Segundo o STJ, o governo alegou que a capacidade de atendimento da CPTM está esgotada. Atualmente, são transportados até dois milhões de passageiros por dia. Para Rocha, a espera pelo encerramento do processo judicial representa um caminho direto "para o colapso total do transporte público na cidade, cuja paralisação diária, é sabido, traz prejuízos financeiros incalculáveis para o Estado e para o próprio Brasil".