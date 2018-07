STJ confirma condenação do ex-senador Luiz Estevão O Superior Tribunal de Justiça (STJ) confirmou hoje a condenação do empresário e ex-senador Luiz Estevão de Oliveira Neto por falsificação de documentos. A pena imposta a ele é de três anos e seis meses de reclusão. De acordo com informações do STJ, a falsificação teria sido feita com o objetivo de tentar liberar bens tornados indisponíveis pelo Poder Judiciário.