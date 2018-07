STJ lança sistema digital para protocolar ações O Superior Tribunal de Justiça (STJ) lançou hoje um sistema que permitirá, por meio da internet, protocolar ações e acompanhar o andamento dos processos. "É uma quebra de paradigma", afirmou o presidente do STJ, Cesar Rocha. A expectativa do tribunal é acabar com os processos em papel. De acordo com informações divulgadas pelo STJ, os processos digitalizados serão enviados por computador para os gabinetes dos ministros e poderão ser acompanhados pela internet, permitindo a visualização de todas as peças.