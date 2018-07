STJ livra shopping de pagar pensão a família de vítima O Morumbi Shopping, em São Paulo, conseguiu se livrar hoje da obrigação de pagar pensão alimentícia e indenização à família de um estudante que foi assassinado em 1999 dentro de uma sala de cinema do estabelecimento. Júlio Maurício Zemaitis foi uma das vítimas do então estudante de medicina Matheus da Costa Meira, que entrou no cinema e atirou em sete pessoas durante a exibição do filme Clube da Luta.