STJ manda soltar funkeiros do Complexo do Alemão O presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro Ari Pargendler, relaxou a prisão dos cinco funkeiros presos durante uma operação policial no Complexo do Alemão, zona norte do Rio de Janeiro. A prisão temporária de 30 dias foi decretada pelo Judiciário fluminense sob o argumento de haver fortes indícios de que os músicos estariam envolvidos no crime de associação para o tráfico de drogas.