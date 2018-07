STJ mantém prisão de Lindemberg Alves

"A segregação cautelar do paciente apresenta-se bem fundamentada e calcada em fatores concretos e aptos a justificá-la, não se identificando, no que aqui e agora caber apreciar, nenhuma ilegalidade", explicou Limongi, segundo o STJ. O magistrado destacou ainda que a defesa de Lindemberg não apresentou à Corte o habeas corpus ajuizado antes no TJ. Agora, o caso será enviado ao Ministério Público Federal para que esse dê seu parecer sobre o caso. Depois, o pedido voltar para o STJ para ser julgado pela Sexta Turma.

Lindemberg aguarda seu julgamento na Penitenciária 2 de Tremembé, no Vale do Paraíba, em São Paulo. Ele será levado a júri popular pela morte de Eloá, de 15 anos. Em outubro do ano passado, o rapaz manteve reféns a adolescente, a amiga dela Nayara Rodrigues da Silva e mais dois garotos num apartamento de um conjunto habitacional em Santo André, no ABC paulista. Depois de mais de 100 horas, o Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) invadiu o imóvel. Em meio à ação dos policiais, Eloá foi baleada duas vezes e morreu.