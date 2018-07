STJ nega corte de ponto de peritos do INSS em greve Em greve há 23 dias, os médicos peritos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) não terão o ponto cortado e, consequentemente, não terão desconto na folha de pagamento até que seja julgado o mérito do mandado de segurança interposto pela Associação Nacional dos Médicos Peritos da Previdência (ANMP). A decisão foi tomada ontem pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Hamilton Carvalhido.