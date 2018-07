STJ nega habeas a acusada da morte de milionário da Mega-Sena

A ministra Laurita Vaz, da Quinta turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou, nesta sexta-feira, 29, pedido de habeas-corpus para a professora de educação física Janaína Silva de Oliveira, presa sob acusação de envolvimento na morte de René Senna, ganhador da Mega-Sena assassinado em 7 janeiro de 2007. De acordo com o STJ, a defesa alegou que falta demonstração dos motivos que justificassem o encarceramento da professora e que Janaína reúne condições para se beneficiar com prisão especial, já que possui nível superior. Com o pedido, a defesa pretendia que fosse revogada a prisão ou lhe fosse concedido o direito de cumpri-la no seu domicílio.