STJ nega liberdade a colombiano preso por tráfico O Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou pedido de revogação da prisão preventiva do colombiano Alexander Pareja Garcia, detido no Complexo Penitenciário do Estado do Rio de Janeiro sob a acusação de chefiar uma quadrilha internacional de tráfico de drogas. Ele foi preso em setembro de 2006 em São Paulo e responde a uma ação penal pela prática dos crimes de associação para o tráfico internacional de entorpecentes e lavagem de dinheiro. No habeas-corpus, a defesa alegou ausência de fundamentação, inobservância dos requisitos da custódia cautelar e excesso de prazo na instrução criminal. Ao decidir a questão, o ministro Raphael Barros Monteiro não verificou constrangimento ilegal, pois havia motivo suficiente para fundamentar a prisão cautelar de Garcia para a garantia da ordem pública.