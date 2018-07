STJ nega liberdade provisória a suspeito de matar ex

Evandro Filho foi preso em dezembro do ano passado depois de quase um mês foragido da polícia. A esposa do pagodeiro morreu ao cair da janela do 3º andar do prédio onde morava, em Guarulhos (SP). O filho do casal, de 6 anos, também caiu do edifício, mas sobreviveu. O MP o acusa de ter ameaçado a mulher e o filho de morte, minutos antes da queda.

De acordo com o promotor Marcelo Alexandre de Oliveira, responsável pelo caso, Evandro agrediu fisicamente a ex-mulher e anunciou que mataria Andréia e o filho. "Se ela (Andréia) não tivesse se atirado, ele teria matado os dois com uma faca. Quem produz a morte responde por homicídio", explicou o promotor. O MP pediu à Justiça pena de 30 anos de prisão por homicídio qualificado.

Além do pedido liberdade provisória, a defesa do pagodeiro entrou no STJ com pedido de habeas-corpus. O mérito será julgado pela Corte sob a relatoria da ministra Laurita Vaz. A previsão é de que seja apreciado em agosto, depois do período de recesso do Judiciário.