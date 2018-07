STJ nega pedido de Beira-Mar para cumprir pena no Rio

O pedido de Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beira-Mar, para cumprir pena no Rio de Janeiro, foi negado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). O pedido havia sido feito pela defesa de Beira-Mar, que cumpre pena no presídio federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Segundo a decisão do STJ, o local do cumprimento da pena só poderá ser mudado com decisão da Justiça Federal, após pedido da Justiça do Rio, que deu a sentença. De acordo com a ministra relatora, a desembargadora Jane Silva, a reclamação não é a via adequada para pedir a mudança. A decisão do Rio transferiu Beira-Mar para o presídio de Campo Grande. A Terceira Seção do STJ, por unanimidade, entendeu que não houve desrespeito da decisão do STJ que atribuiu a competência da execução da pena ao juízo do Rio de Janeiro. Em momento algum, segundo a Turma, esse juízo se manifestou como incompetente para prosseguir na execução da pena imposta ao réu, mas apenas pelo tempo em que permanecesse em presídio federal.