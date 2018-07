STJ nega processo de mágicos contra programa de Mister M

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) teve de julgar nesta semana um caso envolvendo o personagem Mister M que, em 1999, no programa Fantástico, da TV Globo, revelava os segredos dos mágicos. Os ministros da 4ª Turma do STJ rejeitaram um recurso da Associação dos Mágicos Vítimas do Programa Fantástico, que queria ser indenizada pelos supostos prejuízos decorrentes das apresentações de Mister M. De acordo com a entidade, havia uma intenção deliberada de menosprezar a arte mágica, mostrando os mágicos como embusteiros, enquanto que Mister M seria o paladino da verdade, o herói que resgatava a verdade. Antes do STJ, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul já tinha desobrigado a TV Globo e a Televisão Gaúcha de pagar a indenização pelos alegados danos morais e materiais sofridos pela associação.