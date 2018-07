STJ nega recurso por novo júri ao casal Nardoni

Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá foram condenados pela morte da filha de Alexandre, Isabella Nardoni, de cinco anos, no dia 27 de março de 2010, após cinco dias de júri popular. Alexandre recebeu pena de 31 anos, um mês e dez dias de prisão, e Anna Carolina de 26 anos e oito meses.

O assassinato ocorreu no dia 29 de março de 2008, quando a menina caiu do edifício onde morava o casal, na zona norte de São Paulo. O casal Nardoni cumpre pena em Tremembé, no interior de São Paulo.