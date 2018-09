STJ restabelece pedido de cooperação de dados bancários da Universal nos EUA

A decisão é do presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro Ari Pargendler, que acolheu recurso da Procuradoria-Geral de Justiça e suspendeu os efeitos de sentença da Justiça paulista que impedia a solicitação dos dados. Ontem, o procurador-geral Fernando Grella Vieira enviou ao Departamento de Recuperação de Ativos (DRCI), do Ministério da Justiça, cópia da decisão do STJ. Grella requereu ao DRCI que comunique a Promotoria de Nova York. O criminalista Antônio Pitombo, defensor da Universal e do bispo Edir Macedo, vai recorrer.