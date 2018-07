Stones fazem show em Paris a R$ 40

Os Rolling Stones surpreenderam ontem ao anunciar, em cima da hora, um show em Paris para poucas centenas de pessoas e a um preço muito baixo.

Desde o início da manhã, fãs do cinquentenário grupo britânico de rock fizeram fila em frente à Virgin Megastore da Avenida Champs-Elysées, no centro da capital francesa, para comprar as entradas, a partir do meio-dia. Apenas 350 ingressos foram vendidos, a 15 (R$ 40) cada um.

Entre as pessoas que receberam senhas para comprar os ingressos, havia quem tivesse dirigido desde a Alemanha para garantir sua entrada. Sebastian Baaske, de 35 anos, disse que saiu de casa em Hannover na tarde de anteontem. "Minha namorada disse que eu ia me arrepender se não fizesse isso. E valeu a pena."

Marcado para a noite de ontem, o show aconteceria em um local chamado Trabendo, com capacidade para 700 pessoas, no norte da cidade. A conta da banda no Twitter avisou que "celulares, câmeras e equipamentos de gravação de vídeo e de áudio estão estritamente proibidos".

Corria também o rumor de que os Rolling Stones - o cantor Mick Jagger, os guitarristas Keith Richards e Ronnie Wood e o baterista Charlie Watts, acompanhados de músicos de apoio - fariam outro show na cidade na próxima segunda-feira, no Teatro Mogador, mas apenas para uma plateia de banqueiros, convidados por uma casa de investimentos chamada Carmignac Gestion. Essa mesma empresa, que não confirma a apresentação, já promoveu shows particulares de artistas como Lou Reed e Rod Stewart.

No início do mês, os Stones anunciaram quatro shows - dois em Londres, em 25 e 29 de novembro, e dois em Newark, perto de Nova York, em 13 e 15 de dezembro - para celebrar o aniversário de 50 anos de sua primeira apresentação, em 12 de julho de 1962.

Esses shows serviriam de aquecimento para uma futura turnê mundial. A turnê passada do grupo, A Bigger Bang, durou dois anos e terminou em agosto de 2007. O lucro desses shows foi de R$ 1,13 bilhão, o segundo maior da história do entretenimento, perdendo apenas para a 360 Tour da banda irlandesa U2.

Entretanto, houve reclamação na capital britânica por causa do alto preço dos ingressos, de 95 a 950 libras (R$ 310 a R$ 3,1 mil). Segundo a imprensa britânica, ingressos foram oferecidos online por milhares de libras cada um. / REUTERS