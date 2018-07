Stora Enso para produção de fábrica de papel A sueco-finlandesa Stora Enso, maior fabricante de papéis da Europa, vai paralisar temporariamente a produção de papel-jornal em uma unidade na Finlândia por conta da fraca demanda, além de fechar uma planta de reciclagem no mesmo país. A companhia afirmou que a decisão não altera de maneira significativa as disposições financeiras da empresa. Os fabricantes de papel lutam contra o excesso de capacidade e a queda dos preços durante grande parte desta década, com a pressão sobre os segmentos de papéis especiais para jornais e revistas, por causa da recessão que atingiu os mercados de publicidade.