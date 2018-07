Stripper escocês foi indiciado 22 vezes por usar uniforme policial

Um stripper escocês foi indiciado 22 vezes em Aberdeen, na Escócia, por fazer suas apresentações vestido com um uniforme e equipamentos da polícia. Stuart Kennedy, também conhecido como Eros, foi preso pela primeira vez em março de 2007 por sair às ruas vestido como policial. Na época, a polícia afirmou que acusações contra ele estariam ligadas ao uso de uniforme e equipamento policial em lugar público. Desde então, o stripper, que também é um estudante de genética na Universidade de Aberdeen, já foi preso sete e indiciado 22 vezes e ainda tem outras duas audiências marcadas para os próximos 20 dias. O jornal The Scotsman, de Edimburgo, reuniu dados oficiais e estima que os casos judiciais contra Kennedy já teriam custado ao governo cerca de £170 mil (R$555 mil). O stripper, no entanto, não foi condenado por qualquer das acusações. Intimidação No caso mais recente, ele foi acusado por dirigir com o uniforme completo de policial. Ele conta que ficou 39 horas detido na delegacia. Durante a audiência sobre o caso, o juiz decidiu suspender as acusações contra Kennedy. "Nao tenho dúvidas de que os policiais estavam tentando me intimidar", disse ele. Apesar disso, o stripper afirma que não abandonará sua performance como policial. "Não estou fazendo nada de errado, o que faço não é ilegal. Eu me visto de policial apenas durante as apresentações de entretenimento, nunca tentei passar por um policial para nenhum membro do público ou agir como um oficial na rua", disse ele à BBC Brasil. Mídia Desde a primeira vez que Kennedy foi preso, o caso chamou a atenção do público local e ganhou as páginas dos jornais. Apesar disso, a quantidade de acusações contra o stripper fizeram com que a história fosse recebida com um tom crítico por autoridades e políticos da região. Em entrevista ao jornal The Scotsman, publicada na terça-feira, o porta-voz do departamento de justiça do Partido Trabalhista, Richard Baker, disse que a polícia local corre o risco de ser motivo de piadas por conta dos casos contra o stripper. "As pessoas estão ficando enjoadas dessa história. Nenhuma das ações contra Kennedy teve sucesso e acho que depois de tantos casos, o que estamos fazendo é publicidade para ele", disse Baker ao jornal. A polícia, no entanto, defende suas ações no jornal, afirmando que é dever dos policiais investigar qualquer relato de atividade criminal. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.