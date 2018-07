Suárez garante mais do que gols ao ataque do Barcelona

Nas temporadas anteriores, o jogo do Barcelona foi baseado em passes curtos, mas agora é a falta de misericórdia do trio de ataque que aproxima o clube da segunda Tríplice Coroa em seis anos.

Messi, Suárez e Neymar fizeram 108 gols entre eles e estão de olho no recorde espanhol de 118 gols do trio do Real Madrid, com Ronaldo, Karim Benzema e Gonzalo Higuaín, na temporada 2011/12.

Suárez chegou do Liverpool sob a sombra de uma suspensão de quatro meses por ter mordido o zagueiro italiano Giorgio Chiellini na Copa do Mundo, mas agora já se adaptou e tem 17 gols nas últimas 16 partidas por todas as competições, depois da goleada por 8 x 0 sobre o Córdoba, no sábado.

Durante seus primeiros meses pelo time, depois da estreia em outubro, foi elogiado pela ética coletiva e as assistências. Apenas agora os gols estão começando a fluir e a atitude altruísta está sendo contagiante.

Contra o Córdoba, Messi fez dois gols, mas apesar da competição com Ronaldo pela artilharia, ele recusou a oportunidade de fazer mais um ao permitir que Neymar cobrasse o pênalti.

A atitude do argentino contrasta com uma registrada há uma semana, quando Ronaldo ficou bravo quando Álvaro Arbeloa chegou antes dele na bola para marcar contra o Almería, provocando alguns assovios no Santiago Bernabéuu.

"Estou muito feliz no momento e tudo isso é graças ao apoio e à confiança que meus companheiros têm em mim", disse Suárez.

"Sem eles e minha família, não conseguiria marcar esses gols".

Suárez imediatamente começou uma amizade próxima com Messi e isso, assim como a eficiente parceria entre eles, é uma razão pela qual o argentino está jogando tão bem novamente.

Após uma temporada de 2014 abaixo da sua média, ele tem 40 gols no Campeonato Espanhol, dois atrás de Ronaldo, e o impacto de Suárez certamente tirou um pouco de pressão dele.

O Barcelona continua no percurso para repetir a Tríplice Coroa de 2009, liderando a tabela do Espanhol com dois pontos de vantagem para o Real Madrid, a três jogos do fim.

O clube também enfrenta o Athletic Bilbao na final da Copa do Rei, mas antes tem a semifinal da Champions League com o Bayern de Munique, na quarta-feira.

