Submarino alemão da 2a Guerra é encontrado no litoral de SC

O submarino de prefixo U513 foi achado nas proximidades da praia de São Francisco do Sul, no litoral norte catarinense na noite de quinta-feira num esforço conjunto do Instituto Kat Schurmann e da Fundação Universidade do Vale do Itajaí.

"Foram dois anos de buscas a bordo do veleiro Aysso para encontrar o material, encalhado a 75 metros de profundidade", disse a universidade em comunicado.

O U513, afundado em 19 de julho de 1943 na costa brasileira, é o primeiro de 11 submarinos alemães naufragados na costa do país a ser encontrado, segundo a instituição de ensino.

(Por Eduardo Simões)