Suboficial morto ia se aposentar, diz filho O suboficial Carlos Alberto Vieira Figueiredo, de 47 anos, um dos dois mortos no incêndio na base da Marinha do Brasil na Antártida, pretendia começar uma nova vida no ano que vem, quando iria se aposentar. A família afirma que ele há fazia planos para quando o momento chegasse.