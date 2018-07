Subprefeito de SP é atropelado ao dar advertência O subprefeito da Vila Mariana, Alexandre Modonezi, foi atropelado ontem à tarde por uma mulher que pendurava banners em postes próximos ao cruzamento da Rua Tutóia com a Rua Doutor Rafael de Barros, na Vila Mariana, zona sul. Segundo o relato de Modonezi, eram 13h45 quando ele passava no cruzamento e viu a mulher colocando a propaganda de venda de apartamentos de luxo nos postes, proibida pela Lei Cidade Limpa, que restringe a publicidade externa na cidade de São Paulo. ?Me identifiquei e falei que ela não poderia pendurar o banner. Ela passou por mim, me deu um tapinha no ombro e desejou um ?bom serviço??, conta Modonezi. O subprefeito afirma que pediu para que a mulher esperasse porque a polícia estava a caminho. Então, segundo ele, a corretora de imóveis guardou o material no carro, abriu a porta e entrou. Depois, engatou a ré, arrancou, o atropelou e fugiu sem prestar socorro. O subprefeito teve escoriações e sofreu uma luxação em um dos joelhos. Ele foi levado ao Pronto-Socorro do Hospital São Luiz, na zona sul, onde foi medicado e liberado. As informações são do Jornal da Tarde.