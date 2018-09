Subprefeitura da Sé deixa estado de alerta

Permanecem no status de alerta as subprefeituras da Mooca, Vila Maria/Vila Guilherme, Santana, Casa Verde, Freguesia do Ó, Lapa e Marginal do Tietê, em razão da chuva que fez o Rio Tietê transbordar. Em atenção estão as zonas norte, leste e a Marginal do Tietê.

As chuvas diminuíram ainda mais na Capital, de acordo com o CGE, que registra apenas precipitação fraca em boa parte das regiões.

Na Grande São Paulo, ainda há registro de chuvas moderadas entre os municípios de Cotia, São Lourenço da Serra e Vargem Grande Paulista. A previsão é que as chuvas diminuam até final da noite.