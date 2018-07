Subprefeitura interdita prédio que pegou fogo em SP O prédio residencial que pegou fogo hoje, na Rua Barão de Campinas, no bairro Santa Cecília, no centro de São Paulo, permanecerá interditado pois a parte elétrica do foi danificada, informou a Subprefeitura da Sé. A liberação do edifício de sete andares depende da manutenção na fiação, que deve ser feita pelo proprietário do local. Os moradores têm permissão para entrar no prédio apenas para retirar alguns objetos pessoais. A maioria dos moradores vão para casa de parentes e amigos. Quem não tem onde ficar, precisa fazer um cadastro junto à Secretaria de Assistência Social para conseguir vaga num albergue.