Subsecretário de Parati-RJ é preso por crime ambiental Doze pessoas foram presas ontem, entre elas o subsecretário de Obras de Parati, no Rio de Janeiro, durante fiscalização nas margens do Rio Perequê-Açu, onde foi constatada uma enorme movimentação de retroescavadeiras e caminhões. Os veículos eram utilizados para a extração e transporte de areia, sem as devidas licenças ambientais.