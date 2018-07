Subsídios da Prefeitura iriam a R$ 2,7 bi, diz Haddad Para congelar a tarifa de ônibus urbano, os subsídios da Prefeitura de São Paulo ao transporte público subiriam de R$ 1,5 bilhão para R$ 2,7 bilhões em 2016, afirmou nesta quarta-feira o prefeito Fernando Haddad (PT). Haddad afirmou ainda que essa discussão não tem a ver com poder, mas com a capital paulista, e reiterou que as escolhas são difíceis para um governante. "As escolhas trazem impacto. Há demandas de creches, de hospitais", afirmou. De acordo com ele, é preciso dar publicidade a este assunto. "Não houve publicidade suficiente sobre o que significaria o congelamento da tarifa", afirmou.