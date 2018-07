Substância danifica cérebro O mercúrio acumula-se no organismo. Em pequenos níveis, atinge o sistema nervoso e causa dores de cabeça e irritabilidade. Em casos de extrema intoxicação, provoca degeneração cerebral e pode matar. O excesso da substância no corpo é ligado a danos no cérebro que podem comprometer linguagem, atenção e memória. Em grávidas, há maior probabilidade de malformação fetal.