Substância mata se for inalada em alta concentração

O gás pode estar em alguns poços de petróleo. No processo de extração, ele vem à superfície, misturado com petróleo, água, cascalho. A operadora deve separá-lo do petróleo e tratá-lo na superfície, explica o engenheiro Paulo Couto, da Escola Politécnica da Universidade Federal do Rio de Janeiro.

"Em geral, sabe-se de antemão que determinado poço vai produzir H2S", explicou. "A meu ver, se a ANP não foi comunicada da ocorrência de gás no poço, houve falha da empresa", afirmou o especialista. / CLARISSA THOMÉ