Substâncias trazem riscos raros, mas não desprezíveis

Segundo Thiago Cunha, professor do Departamento de Farmacologia da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto, o paracetamol não deve ser tomado em grandes quantidades e é contraindicado para quem toma três ou mais doses diárias de álcool - a bebida afeta as enzimas que metabolizam o medicamento e podem levar a uma sobrecarga do fígado e à hepatite fulminante. A dipirona pode levar à agranulocitose, que causa a destruição de células de defesa. Há alguns anos, a Anvisa concluiu que os benefícios da droga, um importante remédio contra a febre, superavam os riscos.