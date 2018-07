Substituta de médica cubana deve chegar amanhã em Pacajá O município de Pacajá, no sudoeste do Pará, contava apenas com dois médicos antes do início do programa Mais Médicos para atender aproximadamente 43 mil habitantes. A cidade, onde trabalhava a cubana Ramona Matos Rodríguez, que abandonou o programa no sábado, 01, já aguarda a chegada de uma substituta para esta sexta-feira, 07.