Sucesso de eleição aliada em Minas depende de Lula

Costa, do PMDB, é o líder nas pesquisas no Estado, e Minas é o terreno mais cobiçado na eleição nacional.

Ex-ministro das Comunicações no atual governo, ele rivaliza com Antonio Anastasia (PSDB), hoje governador de Minas depois que o tucano Aécio Neves se desincompatibilizou para concorrer ao Senado.

Preocupado com a adesão do PMDB à coligação federal, Lula mandou e o PT desistiu de lançar nome próprio ao Palácio da Liberdade. A lógica da intervenção, portanto, foi a disputa presidencial, não local. O apoio dos petistas no Estado era condição para aliança da legenda com Dilma.

Hélio Costa espera empenho de Lula para se manter no ranking como favorito. Anastasia, ainda muito desconhecido, tem Aécio como principal cabo eleitoral e deve crescer à medida que sua associação com Aécio aumentar.

Os dois candidatos ao governo, aliás, apostam todas as fichas na propaganda eleitoral gratuita na TV. O primeiro, muito conhecido, precisa consolidar sua imagem junto ao eleitorado. O segundo ainda tem de se fazer conhecer.

"Há eleições em outros Estados em estágio bem mais avançado. Minas é um caso onde claramente há um retardo no processo de definição, por isso tudo depende do programa de TV", afirmou à Reuters Marcos Coimbra, presidente do Vox Populi.

No comício na noite da última terça-feira, Lula falou muito de sua candidata e pouco do seu ex-auxiliar, a quem prometeu publicamente no evento fazer campanha por ele sem "vacilar".

"É com muito orgulho que virei outras vezes a Belo Horizonte. É com muito orgulho que irei para a televisão pedir voto para o meu companheiro Hélio Costa para governador do Estado de Minas e para o companheiro Patrus, vice governador, sem vacilação", afirmou o presidente durante seu discurso.

Lula desembarcou em Minas dias depois de ter demitido a cúpula dos Correios indicada por Costa quando estava à frente das Comunicações. A decisão foi um golpe à campanha do peemedebista, que teve seu papel gerencial questionado pelos adversários.

No PT, um grupo acha que Lula não deve se envolver demais para não "melindrar" Aécio, com quem tem boas relações.

Já outro grupo defende que ele entre com tudo na disputa local para eleger Hélio Costa. Nos cálculos dessa ala, o risco de uma derrota pessoal de Aécio caso Anastasia perca nas urnas levaria o tucano a se dedicar mais pelo pupilo que pelo presidenciável do PSDB, José Serra.

Para alguns mineiros, o presidente ainda não deixou claro qual rumo vai seguir.

(Reportagem de Natuza Nery)