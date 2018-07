Sucesso de transplante de Gianecchini é comemorado

O transplante foi feito no dia 12 de janeiro. A "pega" da medula, que acontece quando o corpo volta a fabricar células do sangue - ou seja, o paciente apresentou recuperação da função da medula óssea -, aconteceu no sábado passado. Por conta disso, a equipe médica comemorou a conquista com um bolo e uma festa no quarto do ator.

Gianecchini foi diagnosticado com um linfoma não Hodgkin de células T - um tipo mais raro de câncer que atinge os linfonodos, sistema de defesa do organismo - em agosto do ano passado. Ele passou por várias sessões de quimioterapia antes de ser internado para o transplante. O ator deve receber alta nos próximos dias, mas ainda continua recebendo tratamento.

Para se preparar para o transplante, Gianecchini recebeu várias sessões de quimioterapia. O procedimento é necessário para matar todo o sistema imunológico do paciente - eliminando possíveis células cancerígenas que ainda existam - e deixá-lo pronto para receber as novas células. Células saudáveis foram coletadas anteriormente e as células-tronco foram separadas e mantidas congeladas, para serem reinfundidas.

O transplante dura pouco mais de duas horas: o paciente recebe as células-tronco por meio de um cateter.

Como nesse período de espera pela pega da medula o paciente está com o corpo sem imunidade, ele precisa ficar internado em uma ala de isolamento por pelo menos 15 dias - o contato com qualquer vírus ou bactéria pode causar infecções, já que o organismo está mais suscetível. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.