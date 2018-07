Sucesso é resultado da tradição e tecnologia

O Circuito Boi Verde de Julgamento de Carcaças foi realizado pela segunda vez no Estado do Acre e revelou grandes campeões. O vencedor da etapa foi o lote com 18 animais da Fazenda Eldorado, localizada no município de Sena Madureira. É a segunda vez que a fazenda participa do circuito. "Procuramos sempre melhorar a qualidade do nosso rebanho e o campeonato é um incentivo", destacou o proprietário, Roque Reis Barreiros. O sistema de produção da fazenda é de cria, recria e engorda e o plantel é de 2 mil cabeças. Tradicional na pecuária, a família Barreiros está na atividade há quase 50 anos. O início do trabalho foi em Presidente Prudente (SP), mas em 1974 a família mudou-se para o Acre. Além da Fazenda Eldorado, a família possui mais cinco propriedades no Estado e um rebanho com aproximadamente 12 mil animais. Conforme Barreiros, o melhoramento genético e o manejo nutricional são os diferenciais da fazenda. "Trabalhamos com inseminação artificial desde 1986 e fazemos melhoramento também das pastagens." A etapa, realizada em novembro no Frigorífico Santa Marina, em Rio Branco, encerrou o calendário do circuito em 2008. Foram avaliados 162 animais.