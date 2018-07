Suco em NY salta ao limite por temor sobre fungicida do Brasil Os futuros do suco de laranja concentrado e congelado (Fcoj) negociados na ICE Futures saltaram 10 centavos para o limite de alta no início da sessão desta sexta-feira, com especulações sobre se os EUA irão impor embargo às importações do produto do Brasil por conta de um fungicida ilegal, disseram traders.