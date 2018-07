Sudão do Sul cancela eleições e planeja estender mandato do presidente, diz porta-voz O Sudão do Sul cancelou eleições previstas para junho e o ministério do país deve pedir ao Parlamento que estenda o mandato do presidente Salva Kiir, disse um porta-voz do governo em meio a uma violenta disputa pelo poder entre o mandatário e o ex-vice, Riek Machar.