Sudão do Sul inicia ofensiva militar contra rebeldes de Yau Yau; 28 mortos

Yau Yau liderou uma rebelião no ano passado, com o apoio de seu grupo étnico Murle, depois de perder as eleições locais de 2010.

Assassinatos por vingança entre homens das tribos Murle e Lou Nuer e uma campanha do governo cobrando com mão de ferro o desarmamento significam que as negociações de paz entre o governo de Juba e Yau Yau nunca saíram do papel.

"A operação começou", disse o porta-voz militar Philip Aguer à Reuters. "Os líderes comunitários haviam recebido tempo para fazer um acordo para convencer Yau Yau a retornar, mas essas tentativas falharam."

Desde que conquistou a independência do Sudão em julho de 2011, o Sudão do Sul enfrenta dificuldades para impor lei e ordem em vastas áreas do território, repleto de armas depois da guerra civil de 1983 a 2005 com Cartum.

Aguer disse que 28 rebeldes foram mortos na segunda-feira durante confrontos na região de Kongkong, vários quilômetros a leste da cidade de Pibor.

O comissário do distrito de Pibor, Joshua Konyi, disse que civis foram aconselhados a se concentrarem em áreas urbanas para evitar serem pegos pela ofensiva do Exército.

"Disseram a eles para irem para a cidade, onde é seguro. As pessoas precisam ser protegidas. Cuidadores de gado devem ater-se ao rio", disse ele à Reuters.

Grupos de direitos humanos dizem que o Exército tem estimulado a dissidência ao cometer abusos, incluindo estupro e tortura, durante seu programa de desarmamento entre os Murle e os Lou Nuer, iniciada no ano passado.

