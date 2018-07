Sudão do Sul terá nova moeda em uma semana, diz ministro

O Sudão do Sul tornou-se independente do norte do Sudão no sábado, concluindo um acordo de paz de 2005 que encerrou décadas de guerra civil.

O ministro das Finanças sul-sudanês, David Deng Athorbei, disse a jornalistas em Juba, a capital, que o país receberá na quarta-feira o primeiro carregamento de cédulas de libras sul-sudanesas, impressas pela empresa britânica De La Rue.

"E então, no dia 18, o governo do Sudão do Sul deve ter concluído essa tarefa ..., e então caberá ao Banco Central do Sudão do Sul emitir a moeda", disse ele. "Do dia 18 em diante, dependendo da distribuição ..., o dinheiro de vocês estará circulando."

Exceto por dizer que a nova moeda terá inicialmente paridade com a libra do "velho" Sudão, o ministro não explicou como será administrada. Até agora, autoridades diziam que a nova moeda só começaria a circular dentro de seis meses.

Também na segunda-feira, o Sudão do Sul anunciou um gabinete provisório, composto por ministros egressos da administração regional semiautônoma. Eles terão a tarefa de administrar o país até que um governo pleno seja nomeado.