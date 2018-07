Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste terão calor e ar seco

O calor e a umidade provocarão pancadas de chuva no norte do Amazonas e do Pará, em Roraima e no Amapá. Os ventos úmidos de leste deixarão o tempo instável com períodos de chuva localizada no litoral do Nordeste. No litoral de Santa Catarina, do Paraná e sul de São Paulo haverá aumento de nuvens e possibilidade de chuva.

O céu estará nublado no leste de Minas Gerais e com variação de nebulosidade no leste paulista. No sul do Rio Grande do Sul, o sol predominará e a temperatura mínima ficará baixa e com risco de geada. As temperaturas estarão amenas no centro-leste do Sudeste.