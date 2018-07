Sudeste e Centro-Oeste têm tempo quente e seco O tempo deve ficar instável hoje na região Sul do Brasil. A previsão é de pancadas de chuva no Rio Grande do Sul, onde a temperatura varia de 9ºC a 21ºC, e Santa Catarina, que tem chuvas rápidas, mínima de 12ºC e máxima de 22ºC, de acordo com dados da Somar Meteorologia. De acordo com a previsão, uma frente fria fraca avança no final do dia para o litoral do Paraná e leste de São Paulo, provocando chuvas isoladas e nebulosidade. Nas demais áreas do Sudeste e Centro-Oeste, tempo quente e seco, com máxima de 31ºC no Rio de Janeiro e Cuiabá (MT). Para o Nordeste, o dia hoje é de chuvas fracas e isoladas entre Bahia e o Piauí, mas no Maranhão há pancadas localizadas, principalmente no litoral. Deve chover forte no Amazonas, Roraima, Pará e Amapá, mas com temperaturas elevadas, com máxima de 32º C em Macapá (AP) e Boa Vista (RR).