Sudeste e Sul lideram demanda por técnicos, aponta Senai As regiões Sudeste e Sul são as que concentram as maiores necessidades de profissionais capacitados nas áreas técnicas. É o que mostra o Mapa do Trabalho Industrial, elaborado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e apresentado nesta quinta-feira na sede da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp).