Sudeste tem hoje previsão de temporais e raios

Em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Minas Gerais também estão previstos raios, chuva moderada a forte e ventos moderados a fortes na tarde e noite de hoje, para a maioria das áreas dos Estados. As rajadas de ventos mais intensas devem atingir entre os 50 e 80 km/h.

Na Grande São Paulo, a chuva não deve ser forte como se viu ontem, mas ainda ocorrerão rajadas de vento entre 40 e 60 km/h. A faixa oeste e sul do estado, na divisa com o Paraná, não deve ter chuva, mas as rajadas de vento estão previstas.